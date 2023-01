Gerard Piqué revela cuál es su sesión de Bizarrap favorita: ¿la que hizo con Shakira?

El exjugador de fútbol español Gerard Piqué vuelve a ser tendencia en redes sociales al responder sobre su tema favorito del productor argentino Bizarrap, quien el miércoles 11 de enero de 2023 estrenó un tema en colaboración con Shakira , expareja del deportista.

Durante una emisión de la Kings League, evento deportivo liderado por Piqué, el streamer DJ Mario abordó al exdefensa del Barcelona sobre sus gustos musicales.

“Tengo una pregunta para Piqué, ¿cuál es tu sesión de Bizarrap favorita?”, indicó el creador de contenido.

Ante la pregunta, el jugador rio en primera instancia y posteriormente respondió.

“Es que no sé los números de verdad, no tengo ni idea. Te lo diría, pero no sé… La más reciente”, precisó.

Aunque muchos usuarios pensaron que Piqué hacía referencia a la canción de Shakira, rápidamente este aclaró que se trataba de la sesión número 52, interpretada por el cantante Quevedo.

“Esa de Quédate”, concluyó.

Las palabras del deportista desataron reacciones como “Piqué se identifica con la 53”, “Trata de reírse, pero está incómodo” y “Cómo bromea 😂”.