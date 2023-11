¿Gerard Piqué se casó con Clara Chía? Este video sacudió las redes sociales

Un video de redes sociales en el que supuestamente Gerard Piqué confirma que se casó con Clara Chía está causando controversia. Los internautas han estado tratando de descifrar qué tan real es la información que desde hace tiempo era un rumor.



La relación amorosa entre Gerard Piqué y Clara Chía se confirmó tiempo después de que el exfutbolista terminara su relación de 12 años con la cantante colombiana Shakira. Más de un año después, se difundió un video sobre un supuesto matrimonio.

"Tengo una noticia que va a sacudir el mundo", expresa supuestamente Gerard Piqué en un video que se hizo viral en las redes sociales. "Me he casado con Clara Chía", asegura aparentemente el hombre de 36 años en lo que parece ser una de las transmisiones en vivo que realiza por la plataforma Twitch.

El video fue difundido en TikTok y rápidamente alcanzó millones de reproducciones. Sin embargo, se trata de un montaje en el que hacen parecer que es la voz de Gerard Piqué. En la grabación, supuestamente el exfutbolista procede a explicar cómo fue su matrimonio con la joven estudiante de 24 años.



"Era día cualquiera y Clara Chía estaba ahí con esa sonrisa que me desarma. Algo dentro de mí dijo 'es ella', no era un plan, no era con paparazis, era simplemente perfecto. En un pulso de amor y certeza decidimos que no queríamos perder ni un día más", se escucha en el video.

Según lo que presuntamente e dice el famoso Gerard Piqué en el video publicado en TikTok, él y Clara Chía decidieron llevar a cabo su matrimonio en una ceremonia íntima a la que solo fueran sus personas más cercanas.

Publicidad

"Este matrimonio es solo el comienzo de una gran vida juntos, llena de amor, proyectos y sueños compartidos", asegura supuestamente el hombre en el metraje modificado.

En ese mismo perfil de TikTok hay muchas otras publicaciones en las que se editan declaraciones del futbolista para dar noticias falsas como que Clara Chía está embarazada o que regresará con Shakira.



De hecho, semanas atrás un usuario de redes sociales utilizó la inteligencia artificial para crear un video de Gerard Piqué pidiendo perdón a Shakira por su supuesta infidelidad con la joven española. Ese video también fue tendencia en las plataformas.

"Felicidades que dure el matrimonio hasta viejetes", "Así pasa con muchas relaciones una oreja puede llevar años y no se casan y haces vida con otra persona y te casas al poco tiempo", "Yo les deseo lo mejor de lo mejor mil bendiciones", se lee en algunos comentarios de personas que, aparentemente, creyeron la noticia.