Gerard Piqué señala de acosadores a seguidores de Shakira: “Son como robots”

La mediática ruptura entre el exfutbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira sigue dando de qué hablar. Tras conocerse la supuesta infidelidad del presidente de la King's League a la barranquillera con la modelo Clara Chía, las redes sociales se han encargado de mantener sus vidas en el ojo del huracán.



A raíz de esta situación, son muchas las críticas dirigidas hacia Piqué por parte de los internautas, principalmente del público femenino, quienes en su mayoría serían fanáticos o seguidores de Shakira que le manifiestan su apoyo a la barranquillera.

Luego de unos meses en silencio y pronunciarse poco respecto a las canciones dirigidas por su expareja hacia él, como la Session 53, el español se refirió a los comentarios de acoso que ha recibido en redes sociales, asociados a su separación con la madre de sus hijos.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, declaró Piqué en medio de una transmisión virtual del portal Marca.

¿Piqué, molesto por viaje de Shakira e hijos a EE. UU.?

Cabe recordar que la relación entre los famosos tuvo una duración de 12 años y dejó como resultado dos hijos, Milán y Sasha, quienes estarán bajo la custodia de su madre. Según los acuerdos de la separación, que fueron ratificados en sede judicial, Shakira se trasladaría con los niños a Miami, donde Gerard Piqué podrá visitarlos cuando desee.

De hecho, la intérprete de ‘Te aviso, Te anuncio’ señaló por medio de un comunicado a sus allegados que este fin de semana comenzaría con sus planes de mudanza, de manera escalonada, para marcharse definitivamente de Barcelona junto a sus hijos y sus padres.



De acuerdo con el periódico La Vanguardia, esta decisión habría molestado a su expareja, ya que, al parecer, lo habría tomado por sorpresa pese a que el viaje estaba previsto para finales de 2022 pero, debido al estado de salud de los padres de la colombiana, tuvo que ser postergado.

Según el medio anteriormente mencionado, Shakira habría tomado la decisión de manera precipitada y unilateral, sin haberle preguntado al padre de sus hijos, cosa que enfadó enormemente a Piqué. Acorde a los diarios locales, el descontento del exfutbolista estaría relacionado con la educación de los niños, ya que el viaje fuera de Barcelona implicaría una interrupción de su periodo escolar.

Milán y Sasha comenzarían sus clases el 11 de abril del presente año, luego de las vacaciones de Semana Santa, en la preparatoria Miami Country Day School, en el estado de Florida, Estados Unidos. La institución es considerada una de las mejores escuelas de Miami, contando con casi 1.250 estudiantes de más de 40 países, la matrícula oscila entre los 150 y 215 millones de pesos anuales, que serán asumidos en partes iguales por ambos padres.