Gerard Piqué tuvo que ir de urgencia al hospital: ¿qué le pasó?

Tras su separación de Shakira, el español Gerard Piqué también se retiró del fútbol profesional para emprender su propio torneo futbolístico llamado Kings League. Sin embargo, parece que estar fuera de las canchas no le ha caído bien al exfutbolista, quien terminó lesionado y yendo por urgencias al hospital tras un jugar un partido con amigos.

Iniciando el mes de diciembre, el streamer Ibai Llanos, amigo y socio de Piqué, creó un evento benéfico llamado 'Ibainéfico' en el que transmitió un partido de fútbol entre varias estrellas a través de Twitch y el dinero recaudado será donado a diferentes causas sociales.

Gerard Piqué fue una de las celebridades que estuvo en la cancha de juego, lo que emocionó a los seguidores del exfutbolista, quienes esperaban ver el talento del hombre de 36 años que por muchas temporadas fue el defensa del FC Barcelona.

El desempeño del ex de Shakira no estuvo nada mal, pues logró anotar tres goles a favor de su equipo, dos de ellos en penalti. Pero una jugada en la que terminó en el suelo parece que lo afectó gravemente.

Lo que pasó es que Piqué salió corriendo detrás del balón, pero no lo alcanzó y cayó al suelo. El video, en un principio, generó muchas críticas hacia el exfutbolista por parte de quienes lo recordaban como uno de los mejores jugadores de España.

Al que le ha caido muy bien el retiro es a Gerard Pique, lo veo muy bien😂 pic.twitter.com/BBiEKYPR7E — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) December 2, 2023

"Al que le ha caído muy bien el retiro es a Gerard Pique jajaja", "Qué vergüenza el campeón del mundo mundial", escribieron algunos internautas al ver la caída del español.

A pesar de las burlas, minutos más tarde, entre los amigos y seguidores del exfutbolista profesional las risas se convirtieron en preocupación. Ibai Llanos siguió transmitiendo tras el partido y comentando algunas de las jugadas, pero se preocupó cuando recibió un mensaje de su colega.

Llanos reveló que Gerard Piqué le había escrito "estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar". El streamer no daba crédito a lo que estaba leyendo y expresaba que no entendía qué le pudo haber pasado a su amigo.

¡QUÉ MAL! Se ha lesionado Geri y al parecer de manera fea. Dios quiera no sea nada grave. 🙏🏻 pic.twitter.com/r7CogJuKlw — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) December 2, 2023

Por ahora, se desconoce el estado de salud del español, pero para los internautas quedó claro que Piqué ya no tiene el estado físico de antes ni la habilidad de juego, recordando que la última vez que jugó en un partido profesional fue el 5 de noviembre de 2022.