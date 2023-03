¿Gerard Piqué y Clara Chía están pensando en casarse? Estos serían los planes de la pareja

Recientemente, se conoció que Clara Chía y Gerard Piqué estarían pensando en llegar al altar. Esto después de que la periodista Mónica Vergara compartiera en el programa ‘Fiesta’ que el ex de Shakira y su compañera sentimental hablaron en un restaurante sobre este aspecto, según reseñó Univision.

Incluso, Clara Chía especificó cómo le gustaría que fuera su boda junto al exjugador del Barcelona.

Esta información fue divulgada por los comensales del establecimiento por lo que se desconoce su veracidad. Hasta la fecha, ni Gerard Piqué o Clara Chía se han pronunciado al respecto.

Paparazi afirma que Gerard Piqué por poco lo atropella al preguntarle por Shakira

El paparazi Jordie Martin, que ha mantenido al mundo al tanto de cada detalle de la intimidad de Gerard Piqué , su novia Clara Chía y Shakira, aseguró que el exjugador por poco lo arrolló tras salir de la casa de sus padres, a la que había llegado acompañado de su actual pareja.

El fotógrafo había sido insistente en preguntarle a Clara “¿cómo ves que Shakira diga con su nueva canción que Gerard está intentando volver con ella?”. El exfutbolista y la joven “solo se rieron”, afirmó el Jordie Martin.

Sin embargo, al salir de la casa de los suegros de la novia del exfutbolista, “Piqué aceleró la camioneta de tal manera que casi me atropellan”, aseguró el paparazi.

La tensa situación no terminó ahí. Martin siguió a Gerard Piqué y a su novia. "Los encontramos en la carretera y ambos se reían de mí, me insultaban y hasta me hacían señas obscenas. Yo seguía haciéndole preguntas", detalló Jordie Martin en un informe ofrecido al programa El Gordo y La Flaca, de Univisión.

Pero el paparazi afirmó que la agresión se extendió, pues Gerard Piqué consiguió su número telefónico. "Me llamó diciéndome hasta del mal que voy a morir. Por cierto, no es la primera vez”, sostuvo.

Jordie Martin también logró ver a Shakira, que está grabando un nuevo tema con su compatriota Manuel Turizo a las afueras de Barcelona, en España.

El paparazi aseguró que lo exsuegros de Shakira no ven la hora de que la barranquillera se vaya del país.