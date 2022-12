¿Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su noviazgo?

Hace apenas unos días Gerard Piqué y su expareja, la barranquillera Shakira, firmaron un acuerdo y esto suponía que la nueva relación del futbolista con Clara Chía podría mantenerse en la normalidad y quizá un poco más alejada de los focos.



Sin embargo, luego de que Gerard Piqué y Shakira acordaran en un juzgado de Barcelona que sus hijos, Milan y Sasha, podrían establecerse en Miami, Estados Unidos, con la colombiana, una nueva información causó revuelo.

Se trató de las declaraciones de un paparazzi sobre las supuestas infidelidades del futbolista. El reportero Jordi Martin aseguró que Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira en al menos 50 ocasiones.

“Le ha fallado no solamente con Clara Chía sino infinidad de veces. Shakira se está enterando ahora de todo, desde que ha roto con Gerard, se está enterando de numerosas infidelidades”, afirmó Martin, quien ha seguido de cerca lo sucedido en esta historia.

Al margen de esto, en varios medios de España se han asegurado en los últimos días que ahora la que está peligrando es la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía, pues indican que han sido captados discutiendo y que el constante asedio de la prensa está pasado factura.



Pero el medio Vanitatis se encargo de despejar las dudas informado que había cuestionado al respecto a una fuente cercana del futbolista y la joven.

“No sé de dónde ha salido la noticia, pero no y no. No han roto, siguen juntos. Todo está como antes. Nada de crisis, ni temas raros. Esta semana hay testigos en la empresa y dan fe de que están juntos”, reseña el medio que fue lo que les dijeron sus fuentes.