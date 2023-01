Gigi Hadid fue demandada por publicar sin permiso una foto en Instagram

La modelo estadounidense deberá responder ante una corte de Nueva York por presunta violación de los derechos de autor del fotógrafo que captó la imagen.

La empresa del profesional busca una indemnización, aunque la imagen fuera borrada poco después de ser publicada.

Según los documentos legales, fechados este lunes, la empresa Xclusive acusa a la modelo de 23 años de infracción de derechos de autor por colgar en su Instagram, donde tiene unos 43 millones de seguidores, una foto que tomaron de ella mientras paseaba por la calle el pasado mes de octubre.

"Antes del 12 de octubre, Hadid ya sabía de primera mano que copiar y poner fotos, de ella misma u otros sujetos, en su Instagram u otras cuentas de redes sociales, que no atribuyera adecuadamente o de la que no tuviera permiso del autor, constituía una infracción de 'copyright'", expone la defensa.

De acuerdo a los documentos, la modelo y la agencia que la emplea ya fueron denunciadas por un caso similar en el que se llegó a un acuerdo en 2017, pero Hadid tiene en la red social al menos cincuenta fotos de ella misma "en público, eventos de prensa o en la pasarela" y la mayoría, "si no todas", las ha colgado sin permiso.

Hadid se hizo eco de las acciones legales contra ella el mismo mes de octubre y, tras quitar la foto, comunicó en público que los fotógrafos "hacen dinero" con el trabajo de las modelos "todos los días" y las "vigilan LEGALMENTE" por "nada en especial", por lo que consideraba "absurdo" que alguien la denuncie.

"No tenía manera de saber cuál de los más de 15 fotógrafos que había fuera ese día tomaron esas fotos exactas, si la persona simplemente lo hubiera comentado en la foto, habría estado encantada de etiquetarlo y darle el crédito", añadió.

Xclusive, que reclama la autoría de la foto en cuestión y señala que 1,6 millones dejaron comentarios antes de que fuera eliminada, considera que Hadid infringió la ley "intencionadamente" y por eso busca compensación económica, así como un juicio ante jurado.