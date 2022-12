Gilda, Pulp Fiction y Mary Poppins, tesoros nacionales de EE. UU.

La lista fue anunciada esta semana por James H. Billington, encargado de la Biblioteca del Congreso, quien subrayó que el objetivo es "proteger la incomparable herencia fílmica de EE.UU. y su creatividad cinematográfica". Como es habitual, entre las 25 películas seleccionadas se encuentra todo tipo de géneros, desde documentales y películas de ficción a películas mudas o de carácter experimental.

En esta ocasión, sobresalen el clásico de Hollywood de la década de los cuarenta con Rita Hayworth "Gilda"; el éxito de Quentin Tarantino "Pulp Fiction", de principios de los noventa, y "Mary Poppins", película con la que Julie Andrews obtuvo el Óscar en 1964.

Además han sido reconocidos uno de los primeros documentales de Michael Moore, "Roger and me", de 1989; "Daughter of Dawn", de 1920, documental íntegramente protagonizado por miembros de las tribus indias Comanche y Kiowa, y los primeros filmes de la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham.

Completaron el listado obras como "The Quiet Man" (1952), de John Ford; "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (1966), con Elizabeth Taylor, y "Forbidden Planet", una de las primeras películas de ciencia ficción, de 1956.

La única condición para ser seleccionadas era que las películas, que cubren el periodo 1919-2002, tuvieran al menos 10 años de antigüedad.

Todas estas películas serán sometidas a un proceso de conservación y clasificación para que puedan perdurar y ser de libre acceso para las generaciones futuras.