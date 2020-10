Giovanni Suárez, Benito en ‘Pasión de Gavilanes’, continúa hospitalizado por el COVID-19

Giovanni Suárez, quien interpreta a Benito Santos en ‘Pasión de Gavilanes’ , dio un parte sobre su estado de salud en las últimas horas.

El actor reveló hace cinco días que tiene COVID-19 y se desconectó de sus redes sociales dejando un alarmante mensaje:

“Estoy muy enfermo, di positivo para COVID y no estoy saturando nada. En estos momentos me van a meter a la UCI, quedo totalmente incomunicado”.

El actor fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica de La Sabana de Bogotá, donde aún permanece.

“Han sido unos días muy pesados, la lucha es contra una máquina, la que no quiero que me conecten, estamos dando la pelea. Solo me voltean para comer porque tengo que estar siempre en posición boca abajo”, contó Giovanni Suárez

Sus compañeros de ‘Pasión de Gavilanes’ lo han alentado con mensajes.

“Tranquilo, todas las cosas pasan, no te mortifiques que tú eres un tigre y eso viene siendo una raya más para un tigre”, le dijo el ‘Gato’ Baptista, quien interpreta a Óscar Reyes.

“Me alegra que sigas ahí dando la batalla, dalo todo mi ‘brother’. Como vos decís: por tu mujer, tus hijos y por vos, que te queda mucho por delante”, manifestó Michel Brown, Franco Reyes en ‘Pasión de Gavilanes’.

“Te estoy mandando toda la fortaleza, toda la solidaridad, todo el cariño y todo el afecto porque sé que vas a salir adelante, aquí estoy orando por ti”, destacó Kristina Lilley, doña Gabriela Elizondo en la telenovela.

Giovanni Suárez es un paciente de alto riesgo por su sobrepeso, por eso invita a sus seguidores a que sigan orando por su recuperación.