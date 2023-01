Giovanni Suárez, Benito en ‘Pasión de Gavilanes’, de batalla contra el COVID a viacrucis con la EPS

Giovanni Suárez, Benito en ‘Pasión de Gavilanes’, quien a finales del año pasado atravesó duros momentos luego de contagiarse de COVID-19 , ahora vive otra lucha, pero con la EPS para que le autorice exámenes de vital importancia para saber cómo está su organismo ante las secuelas que le dejó este virus.

“Yo quedé con un trombo muy grande en el pulmón, un diagnóstico de pulmón vidrio esmerilado, aparte una neumonía viral, entonces fueron varias cosas que se unieron. Me dijeron vaya para la casa, aquí le vamos a autorizar unos exámenes y eso fue al principio de noviembre (de 2020)”, contó el actor al programa La Red del Canal Caracol.

Sin embargo, desde ese momento han pasado cerca de seis meses y cada vez que se comunica con su EPS para conseguir la respectiva cita, la respuesta es que no hay agenda.

“Siempre que llamo a pedir los exámenes, no hay agenda, no hay cita, el problema es que todavía estoy anticoagulado mañana y noche; pero no sé cómo estoy realmente porque no me han hecho ni una placa, no me han hecho una prueba de gases arteriales, nada, absolutamente nada”, manifestó Suárez.

El actor aseguró que aún en ocasiones en la noche debe usar la máquina de oxígeno cuando se siente asfixiado.

“Los que están enfermos son prioridad, pero los que estamos saliendo necesitamos saber cómo va nuestro proceso, nuestra evolución, atiéndanos, dennos una cita. Si uno paga un plan se supone que es para eso, el solo tratamiento de mis pastillas vale como más de 200 mil pesos”, señaló.

Giovanni recordó incluso la ocasión en que fue a solicitar sus medicamentos y por un error en la formulación no se las iban a entregar, situación que lo hizo salir de casillas: “Si a mí me llega a pasar algo realmente la culpa va a ser de una negligencia de ustedes, porque el doctor trabaja para ustedes no para mí”, dijo.

Indicó que sin el anticoagulante se puede generar un trombo, que puede llegar al cerebro, los pulmones, el corazón y eso sería fatal.

“Ya estoy en el momento que me toca de verdad como poner algo para que me hagan mis exámenes, que es lo más lógico a mí”, subrayó.

Reconoció que debido a esta situación y el pico tan alto que se ha presentado del virus en las últimas semanas le da físico miedo pisar un hospital, ante esta situación recibe terapia psicológica.