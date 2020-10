Giovanni Suárez, Benito en Pasión de Gavilanes, está delicado en una UCI tras contraer COVID-19

Giovanni Suárez , quien es gratamente recordado por los colombianos tras interpretar el papel de Benito en Pasión de Gavilanes, lucha a esta hora por su vida en una UCI de Bogotá, después de contraer COVID-19 .

Mediante unas historias en su cuenta de Instagram, Giovanni aseguró que se encuentra en un delicado estado de salud.

“Yo se los pido por favor, a mis fans, a mis amigos, a los que me quieren, que por favor me pongan en sus cadenas de oración, para que el Señor me saque de esta, por favor. Se les quiere mucho. Un abrazo y Dios los bendiga”, dijo el actor desde la clínica de La Sabana.

El actor, quien se radicó en Venezuela hace varios años, tiene un factor de riesgo que es el sobrepeso.

Publicidad

Giovanni Suárez es casado y tiene dos hermosos hijos. Hoy atraviesa por una de las pruebas más difíciles que la vida le ha puesto. Seguramente, Benito saldrá victorioso y seguirá adelante en sus proyectos.