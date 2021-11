Giovanni Suárez, Benito en 'Pasión de Gavilanes', tuvo que ser operado por quebrantos de salud

Giovanni Suárez, recordado por su personaje de Benito en 'Pasión de Gavilanes', atraviesa un momento difícil por su salud. Así lo contó a sus seguidores antes de ser intervenido quirúrgicamente este viernes.

“Quiero contarles que estaba en un proyecto muy bonito con una campaña con una productora que se llama Akira, y nada, me tocó dejar el proyecto tirado, cosa que nunca he hecho en mi vida. Tengo unas molestias, unas complicaciones de salud, que me han venido trayendo a la clínica consecutivamente, y ahorita fue la tapa de la olla y fui a grabar y no di físicamente, no pude grabar, quedé tirado en el piso, vomitando, con escalofríos, con temblor, con dolor corporal, casi que estaba perdiendo el sentido”, relató.

Debido a esta situación el actor se encuentra hospitalizado desde el domingo 21 de noviembre y el viernes fue operado.

El artista de 'Pasión de Gavilanes' manifestó que dependiendo de dicha intervención tendría que volver a pasar por el quirófano el fin de semana.

De acuerdo con sus historias, los quebrantos de salud que ha venido atravesando se deben a cálculos en la vesícula, hígado y los riñones.

Giovanni Suárez pidió a sus seguidores que oren por él para que se recupere pronto y logre salir de esta adelante. Asimismo, agradeció por tanto cariño que recibe.