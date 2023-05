Giovanny Ayala fue víctima de robo en París: “Pensé que era en Colombia no más”

Giovanny Ayala , cantante de música popular colombiano, compartió la amarga experiencia que vivió en París, la capital de Francia, pues el metense terminó siendo víctima de hurto.

Tal y como muestran las imágenes compartidas por el intérprete de ‘De rodillas te pido’, este habría ingresado a un establecimiento comercial y cuando salió del lugar se percató de que a su bicicleta le faltaba la rueda trasera.

“No, qué inseguridad aquí en París, pensé que era en Colombia no más. Me vine en cicla y, vea, me robaron la llanta”, mencionó el cantante.

Además, Giovanny Ayala contó que tuvo que buscar una alternativa para desplazarse en la denominada Ciudad del Amor.

Publicidad

“Me tocará coger Uber porque qué más”, concluyó el artista en el metraje.

En otras noticias que puede leer:

Publicidad

Giovanny Ayala le pidió matrimonio a su novia escondiendo el anillo en el almuerzo

El cantante de música popular Giovanny Ayala fue blanco de críticas por la forma en la que le pidió matrimonio a su pareja. La pedida de mano quedó registrada en un video que no tardó en hacerse viral en la plataforma de Instagram.

En dicho metraje se observa al cantante almorzando con quien sería su novia. Durante la comida, la joven encuentra la sortija dentro del arroz que acompañaba el plato.

Mientras esto ocurría, sonaba la canción del granadino ‘Mi final’, como también se observaba la opción de preguntas en donde el artista dejó un breve “Ustedes qué dicen, ¿me aviento o no?”.

Durante el hallazgo, Giovanny Ayala fingió no estar enterado de la situación. No obstante, momentos posteriores al descubrimiento, la mujer besa a su pareja y con ello concluye el video.

Publicidad

Pese a la intención del cantante de música popular por compartir este nuevo episodio en su vida, muchos usuarios de las redes sociales lo juzgaron arduamente al no estar de acuerdo en la forma en la que se llevó a cabo la propuesta.

“La que no se debe aventar es ella😂😂, le tocó ponerse el anillo sola😢”, “Está muy rápido para casarse, espere un tiempo se conocen mejor, es buen consejo”, “No me gustó esa pedida de mano, le faltó ser más especial, ella fue quien se puso el anillo, tú debías coger el anillo y colocárselo, te falta ser más especial”, fueron algunos de los comentarios en redes.