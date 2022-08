Giovanny Ayala se molestó con algunos colegas por lo que hicieron en la despedida a Darío Gómez

La partida del maestro Darío Gómez sigue haciendo eco, así como su música, que no paró de sonar en las cantinas, estaderos y fondas donde sus fanáticos se dieron cita para rememorar su legado musical. Sin embargo, hay reflexiones tras la despedida del rey del despecho, una muy crítica por parte de Giovanny Ayala.



El cantante llanero fue uno de los presentes en la despedida a Darío Gómez que se llevó a cabo en el coliseo Yesid Santos. Allí también llegaron a cantar artistas de la talla de Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Arelys Henao, John Alex Castaño, entre otros.

Varios entonaron canciones propias y del ídolo popular a manera de homenaje. De hecho, Giovanny Ayala evidenció su sentimiento de dolor al momento de entonar ‘Cuando muere el amor’.

Este domingo, un día después del entierro de Darío Gómez, el catire norteño hizo una reflexión en la que se mostró indignado por la actuación de algunos de sus colegas.

"Yo llegué allí y canté dos canciones mías, lo hice con el alma, con el corazón, con un sentimiento que ustedes no se imaginan, una despedida sincera, pero veo que mis colegas, esos que dicen hacerlo con el corazón, pues hombre que ‘cójanme aquí, que fílmeme aquí, que en cámara lenta’, no, hombre. Si van a llegar allí, lleguen a despedir al maestro Darío Gómez, no saquen provecho de él, de las redes sociales para que engrandezcan esa visita tan hipócrita, que muchos seguramente lo hacen por eso. No es llegar a visitarlo y sacar provecho para sus redes sociales”, exclamó.

Darío Gómez falleció el 26 de julio de 2022 y su cuerpo fue enterrado bajo la escultura de ‘El hombre en busca de paz’, en el cementerio Campos de Paz el sábado 30.