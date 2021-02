Globos de Oro 2021: conozca la lista completa de nominados

Tras el año más difícil y extraño que se recuerda en los cines, como consecuencia de los cierres originados por la pandemia del coronavirus COVID-19 , los Globos de Oro anunciaron este miércoles las nominaciones para su edición número 78.

'Mank', con seis candidaturas, y 'The Trial of the Chicago 7', con cinco menciones lideraron las nominaciones de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

En cuanto al cine, 'Mank' y 'The Trial of the Chicago 7' competirán por el Globo de Oro a la mejor película dramática frente a 'Nomadland' (la gran favorita en esta temporada de premios de Hollywood), 'The Father' y 'Promising Young Woman'.

En el apartado de mejor comedia o musical se verán las caras la adaptación audiovisual de 'Hamilton', 'Borat Subsequent Moviefilm', 'Music', 'Palm Springs' y 'The Prom'.

Tres mujeres fueron nominadas al premio a la mejor dirección: Emerald Fennell ('Promising Young Woman'), Chloé Zhao ('Nomadland') y Regina King ('One Night in Miami...'). También serán candidatos en esta categoría David Fincher ('Mank') y Aaron Sorkin ('The Trial of the Chicago 7').

Además, la cinta guatemalteca 'La llorona', de Jayro Bustamente, figura entre las nominadas a mejor película en lengua extranjera. Se medirá a 'Another Round' (Dinamarca), 'The Life Ahead' (Italia), 'Minari' (EE. UU. pero en coreano) y 'Two Of Us' (Francia).

Además de 'La llorona', las cartas latinas en el cine para estos Globos de Oro pasan por Anya-Taylor Joy (mejor actriz de comedia o musical por 'Emma') y Lin-Manuel Miranda (mejor actor de comedia o musical por 'Hamilton').

Viola Davis ('Ma Rainey's Black Bottom'), Andra Day ('The United States vs. Billie Holiday'), Vanessa Kirby ('Pieces of a Woman'), Frances McDormand ('Nomadland') y Carey Mulligan ("Promising Young Woman") competirán por el Globo de Oro a la mejor actriz dramática.

Por su parte, Riz Ahmed ('Sound of Metal'), Anthony Hopkins ('The Father'), Chadwick Boseman ('Ma Rainey's Black Bottom'), Gary Oldman ('Mank') y Tahar Rahim ('The Mauritanian') fueron nominados al galardón a mejor actor dramático.

Respecto a los apartados de comedia, Taylor-Joy ('Emma') se enfrentará a Kate Hudson ('Music'), Rosamund Pike ('I Care a Lot'), Michelle Pfeiffer ('French Exit') y Maria Bakalova ('Borat Subsequent Moviefilm').

Y Miranda (Hamilton') luchará por el reconocimiento al mejor actor cómico frente a Sacha Baron Cohen ('Borat Subsequent Moviefilm'), James Corden ('The Prom'), Dev Patel ('The Personal History of David Copperfield') y Andy Samberg ('Palm Springs').

La 78 edición de los Globos de Oro, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, se celebrará el 28 de febrero con una ceremonia en gran medida virtual debido a la crisis del coronavirus .