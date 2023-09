Gloria Trevi reveló que la obligaron a abortar a los 27 años: "Yo lloré, yo no quería"

En uno de los más recientes capítulos de la serie Ellas soy yo, en la que Gloria Trevi ha compartido detalles íntimos de su vida personal y profesional, la cantante mexicana ha hablado del amor, la música y de uno de los episodios más oscuros de su vida.



Los hechos, según reveló la misma cantante, ocurrieron en el año 1995, cuando Trevi tenía 27 años y trabajaba junto a su exmánager Sergio Andrade, con quien también sostuvo una relación amorosa y recientemente fueron implicados en casos de agresión sexual a menores en la década de los 90.

En ese año, la artista estaba embarazada, pero no había querido contárselo al empresario por temor a su reacción. Según Gloria Trevi, sabía que en el pasado Andrade había obligado a otras mujeres a interrumpir su embarazo. En ese momento, la cantante se encontraba en la grabación de un nuevo videoclip musical.

“Él me pidió que saltara de una barda en la grabación de Una papa sin cátsup. Estaba bastante alto, salté, pero las piernas no me aguantaron y caí de sentón. Él se molestó conmigo por cualquier tontería, porque era por lo que él se molestaba, por tonterías”, señaló en el episodio la cantante.

Entre lágrimas, la famosa mexicana señaló que la barda desde la que tuvo que saltar estaba muy alta, por lo que empezó a sentir que algo andaba mal tras su caída. En ese momento, Trevi decide contarle a Andrade de su embarazo y la reacción del empresario fue enviarla a un centro de salud.

Debido al dolor y el sangrado, Gloria Trevi supo que algo estaba mal con su embarazo y le dijo a Andrade que ya no quería estar con él. “En un momento de desesperación, yo le empecé a decir que no quería nada. Él me agarró de los hombros y me dijo ‘¿qué te pasa, qué te está pasando?’, me empezó a sacudir y ahí yo le dije ‘¿sabes qué?, creo que estoy embarazada’”.

La artista le respondió afirmativamente, lo que causó que Sergio Andrade la llevara a un centro médico en Houston. Trevi señaló que en el lugar la atendió un equipo de médicos que, sin su consentimiento, interrumpieron su embarazo.



Aunque no queda del todo claro si Gloria Trevi perdió al bebé por la caída o en un aborto practicado por los médicos, la artista aseguró que para ella todo fue un invento de Sergio Andrade. La artista expuso que los médicos le dijeron que no se podía salvar, según ella, por orden del empresario.

“Él me mandó a Houston, me dijeron que el niño se había salido del útero y que ya no se podía hacer nada, que tenían que sacármelo, que eso había dicho el doctor. Yo lloré, yo no quería, luego él habló conmigo y me dijo que de todos modos ya se había perdido ese bebé y que un día tendría un hijo conmigo. Yo débil, fui cobarde, fui estúpida”, aseguró Gloria Trevi en su bioserie.

Las palabras de Gloria Trevi coincidieron con la versión que hace tiempo dio María Raquenel Portillo, también conocida como Mary Boquitas, quien acusó a Sergio Andrade de obligarla a abortar.

Cabe mencionar que, cuatro años después, Gloria Trevi tuvo a su hija Ana Dalay, fruto de su relación con Andrade, una niña que murió de manera sospechosa que todavía no ha sido aclarada.