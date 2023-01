‘Godzilla: King of the Monsters’ rugió en la taquilla de EE. UU.

Los monstruos y el mundo apocalíptico facturaron 49 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera.

‘Godzilla: King of the Monsters’ continúa la narración expuesta por las películas ‘Godzilla’ (2014) y ‘Kong: Skull Island’ (2017).

Dirigida por Michael Dougherty (‘Krampus’, 2015) y con Millie Bobby Brown y Vera Farmiga en su reparto, esta película reúne en un combate que parece definitivo a los descomunales monstruos Godzilla, Rodan, Mothra y King Ghidorah.

El segundo puesto lo ocupó la nueva versión de ‘Aladdin’, que sumó 42,3 millones de dólares a una recaudación acumulada en todo el mundo que, tras solo dos semanas en los cines, asciende ya a 449 millones.

Mena Massoud, en la piel del famoso ladrón y aventurero de Agrabah, es el protagonista de este remake dirigido por Guy Ritchie (‘Snatch’, 2000; ‘Sherlock Holmes’, 2009) y en el que Will Smith interpreta al irreverente Genio y Naomi Scott se encarga de la princesa Jasmine.

‘Rocketman’, la película biográfica sobre Elton John, completó el podio al obtener 25 millones de dólares en su primer fin de semana en la gran pantalla.

El actor británico Taron Egerton, conocido por la saga de acción y comedia ‘Kingsman’, asumió el reto de interpretar el papel del polifacético músico en una cinta dirigida por su compatriota Dexter Fletcher (‘Eddie the Eagle’, 2015).

El cuarto puesto fue con 18,3 millones de dólares para ‘Ma’, un thriller de terror que protagoniza Octavia Spencer bajo las órdenes de Tate Taylor, quien ya dirigió a la actriz en ‘The Help’ (2011).

‘Ma’ se centra en una mujer solitaria (Spencer) que se hace amiga de unos adolescentes quienes, tras hacer una fiesta en su casa, comenzarán a descubrir que las intenciones de su anfitriona no son lo que parecen.

Por último ‘John Wick: Chapter 3 - Parabellum’ ingresó 11,1 millones de dólares.

Keanu Reeves, de nuevo en la piel del implacable asesino John Wick, es el actor principal de la tercera entrega de esta saga muy querida por los amantes del cine de acción y artes marciales y que también incluye en su elenco esta vez a Laurence Fishburne, Anjelica Houston y Halle Berry.