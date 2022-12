Goldberg y Sheen, juntos en película sobre atentado a las torres gemelas

Los actores Charlie Sheen y Whoopi Goldberg protagonizarán una película sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuyo rodaje comenzó este lunes, dijo a la AFP su director, el argentino Martin Guigui.

El film independiente, titulado "Nine Eleven", narra la historia de cinco personas que quedan atrapadas en uno de los ascensores de las torres gemelas del World Trade Center, que se derrumbaron después de que sendos aviones se estrellaran contra ellas.

La filmación, que tiene lugar en Long Beach -al sur de Los Ángeles-, durará todo el mes de marzo, a tiempo para que la cinta se estrene a finales de año, precisó el cineasta, de 50 años.

"Hace ocho años que trabajamos en este proyecto. Es un milagro que finalmente vea la luz", señaló Guigui.

"Nine Eleven" es el primer gran proyecto de Sheen desde que anunció en noviembre que es portador del virus del sida.

Su carrera ha estado marcada por la televisión, donde triunfó con la comedia "Two and a Half Men".

El elenco también incluye secundarios como el actor puertorriqueño Luis Guzmán, conocido por "Magnolia", "Traffic, "Boogie Nights" y la serie de Netflix "Boogie Nights", así como Wood Harris, que interpretó a Avon Barksdale en la serie "The Wire".