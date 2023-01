Golpe a Golpe fue víctima de millonario robo en Ecuador y los dejaron sin equipos para presentarse

Mientras la agrupación colombiana visitaba una emisora, delincuentes aprovecharon para romper el vidrio de su carro y llevarse sus pertenencias.

Hasta sin pasaporte quedó uno de los miembros de Golpe a Golpe tras un robo del que fueron víctimas en Ecuador.

La agrupación colombiana actualmente está de gira en el vecino país y este fin de semana realizarán una presentación.

Sin embargo, no todo ha salido como lo planearon. El pasado lunes 24 de junio, durante una visita a una emisora en Quito, delincuentes rompieron el vidrio de su carro y se llevaron una maleta donde estaban sus equipos.

Mr. Dec, Pequeño Juan y Dj Dark relataron en entrevista con Noticias Caracol que los ladrones se llevaron un computador portátil, una consola, un disco duro, unos audífonos y hasta el pasaporte de Dark.

La preocupación de los artistas, más que los equipos, es el valor sentimental, pues en el disco duro están sus pistas, sus creaciones y todo lo que han construido en 10 años de carrera.

Además, como son dueños de la disquera llama Palma Productios, en la memoria también estaba el material de otros cantantes que trabajan con ellos, comentó Mr. Dec.

“La pérdida, más que material, es sentimental. Allí estaba toda nuestra trayectoria, discos, pistas para nuestras presentaciones y mucho más. El robo nos tiene mal”, precisó Pequeño Juan.

Aunque los colombianos denunciaron lo sucedido ante las autoridades de Ecuador, Pequeño Juan indicó que: “han sido negligentes, prácticamente nos dijeron que lo echáramos a la pérdida porque no hay forma de recuperarlos”.

Dj Dark comentó que para el caso de su pasaporte la solución que le dieron es que realice una denuncia a través de la página de la Fiscalía colombiana, pero que no ha sido posible porque “está caída”, dijo el productor.

Sin embargo, los artistas no dan por perdidos sus equipos de trabajo y ofrecieron una recompensa.

Ahora, están a la espera de nuevo material que será enviado desde Colombia para cumplir con su presentación de este fin de semana.