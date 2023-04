Gorda Fabiola se realizará algunas cirugías: “Lo que tú te hagas, tiene que ser para ti”

La humorista Fabiola Posada, conocida como la Gorda Fabiola, contó en el programada Día a Día, de Caracol Televisión, que se someterá a una cirugía plástica en los próximos días. En compañía de sus médicos, Lina María Hus y Jorge Gagliano, reveló detalles de lo que se hará.



Según dijo la misma Gordita Fabiola, a los médicos que se encargarán de su cirugía los conoció en medio de una campaña en la que se unen para hacerles cirugías de reconstrucción a niños.

Fiel a su estilo, la Gorda Fabiola contó por qué había decidido someterse a una cirugía estética. “Al principio decía ‘me casé con un hombre más joven, yo tengo que estar siempre joven’, pero ya Polilla no es ni tan joven, ya no es colágeno, ya es la raspadura del colágeno. Ya no es por Polilla”, bromeó, agregando que “el doctor Gagliano me hizo caer en cuenta de algo: lo que tú ves en el espejo, te tiene que gustar es a ti; lo que tú te hagas, tiene que ser para ti, para ti (…) y lo que yo veía en el espejo le hacía falta algo”.

Aunque aceptó que tenía miedo debido a otras complicaciones de salud que ha enfrentado en el pasado, entre otras los cuatro infartos a los que ha sobrevivido, asegura que en compañía de los médicos ha revisado cada punto para confirmar que está en óptimas condiciones para la cirugía.



“Empezamos ese proceso de ver, de examinar, y hacer todos los pasos para establecer el estado actual de ella, que es excelente. El electrocardiograma de ella es mejor que el mío”, afirmó el doctor en el programa.

Acto seguido, contaron los detalles del procedimiento estético que le realizarán a la Gorda Fabiola, humorista de Sábados Felices. Eso se llama “lifting facial o ritidoplastia, que es la cirugía para retirar las arrugas, puede ser de la cara y también el cuello, que también se llama cervicoplastia y se hace todo en un solo procedimiento”, puntualizó el especialista.

Sin embargo, agregó que “en el caso de la gordita Fabiola decidimos, por una cuestión de seguridad y antecedentes, que vamos a dividir su cirugía en dos partes”. La primera será de la parte baja de la cara y el cuello, comúnmente llamada papada, que se la realizarán el próximo miércoles 26 de abril.

Luego será de la mitad de la cara hacia arriba. “Párpado superior, párpado inferior, frontoplastia (la frente) y probablemente lifting de labios”, agregó el especialista. Asimismo, se le realizará un rejuvenecimiento facial no quirúrgico, es decir, el tratamiento de la piel.



Aprovechando el espacio en Día a Día para hablar de su decisión, la Gorda Fabiola fue contundente al hacer un llamado para que las personas siempre se asesoren de expertos y lo hagan por decisión propia.

“Esto que va a pasar en mi vida es maravilloso. Todos queremos ser bellos siempre, por dentro, por fuera, lo artístico, lo estético, siempre, siempre, siempre. Y no tiene nada de malo que yo me haga esto, así que no me ataquen tanto, suavecito, suavecito”, puntualizó la Gorda Fabiola.