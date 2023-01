Graban a reconocido doctor operando a paciente al ritmo de Greeicy Rendón y el video se hace viral

El médico dijo que lo hizo por petición de la misma persona a quien le practicó la intervención. Así reaccionó la cantante colombiana al verlo.

Un particular video en el que aparece un reconocido médico venezolano operando a una paciente llamó la atención de la cantante caleña Greeicy Rendón, quien lo replicó a través de sus historias de Instagram.

Se trata de una grabación donde el director de la Unidad de Cirugía para la Obesidad y Metabolismo de Venezuela, Henry García, se encuentra realizando un procedimiento quirúrgico al ritmo de “Destino”, canción que la vallecaucana hizo en colaboración con el venezolano Nacho.



Al conocer el video, Greeicy Rendón no solo lo compartió con sus más de nueve millones de seguidores, sino que expresó la sensación que le causó verlo.

“Que alegría ese video”, escribió la cantante en la publicación que el médico hizo en su cuenta de Instagram y donde aparece la filmación.

Dicha expresión tuvo una respuesta del doctor García, quien mostró su admiración por la artista caleña. “@greeicy1, disfrútalo como yo disfruto de tu música en quirófano”, aseguró.

Y aunque el video no cayó bien en algunos usuarios, muchos sí lo vieron con buenos ojos y valoraron no solo la labor del médico, sino su personalidad.