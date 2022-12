Gracias a su sombra y unos zapatos, este hombre dejó de ser "invisible"

Tomó imágenes de su sombra después de que algunas situaciones en su vida lo hicieran sentir inseguro de él, al punto de que no se reconoció en las fotos, según Daily Mail.

Pol Úbeda Hervàs escribió en Flickr: "Mi sombra está allí pero me borro porque no sé quién soy... los zapatos permanecen sólo para asegurarse que hay algo más que... una sombra", como explicación a su serie.

Agrega que no reacciona "de la misma manera en la que solía hacerlo. Estoy sorprendido. ¿Soy yo?".