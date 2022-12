Grafitis y damas de compañía de Justin Bieber en Bogotá: escándalo de la semana

Que el intérprete de "Baby" produce histeria entre sus seguidoras se sabía, lo que Colombia no conocía es el nivel de fervor que las ‘beliebers' pueden alcanzar a tener con tal de ver así sea lejanamente a su artista. Eso se vivió desde el pasado lunes cuando el cantante llegó a Bogotá para su concierto en El Campín.

Incluso antes que los medios de comunicación, las seguidoras se enteraron de su llegada a la capital y del hotel en el que se hospedaría y hasta allí fueron para montar guardia con tal de verlo. Aguantaron frío y lluvia, pero no se rindieron.

Si cantó o hizo playback en su concierto, q ue la joven que subió al escenario con él vivió un sueño y que tomó la bandera de Colombia al revés fueron apenas anécdotas del concierto frente al escándalo que vendría después de este.

La madrugada del 30 de octubre el joven salió de su hotel, acompañado de la Policía, y se dirigió a los puentes de la calle 26. Allí él y su equipo pintaron grafitis.

Esto causó polémica entre ciudadanos pues, después de supo, en el sitio no estaba permitido hacerlo. Algunos en las redes recordaron el caso del grafitero Diego Felipe Becerra, quien murió en hechos que aún son materia de investigación, y no pudieron evitar las comparaciones.

Autoridades distritales anunciaron investigaciones por el caso. Incluso el alcalde la ciudad, Gustavo Petro, tuvo que salir a defender a la Policía al decir que estaba en lo correcto al haber protegido a Justin Bieber por el bien del nombre de la ciudad.

"Si ese muchacho hubiera salido solo por las calles de Bogotá y algo le hubiera pasado, la pregunta sería diferente. El efecto en el mundo por no cuidar una figura como esa, hubiera sido perverso para la imagen de la ciudad", indicó Petro.

Pero la cereza que le faltaba al ponqué de esta visita fue la revelación hecha por La Red este sábado de que Bieber había acudido a un club nocturno de la ciudad y que su staff había escogido a seis bailarinas para que los acompañaran en su hotel.

Una de ellas, quien asegura haber pasado la noche con el ídolo, hizo en exclusiva un relato de lo que sucedió.

En medio de las estrellas internacionales que han visitado a Colombia en los últimos tiempos, y de las que han anunciado sus conciertos, la de Justin Bieber será recordada, sin duda, como una de la creó más conmoción. No solo entre sus seguidores.