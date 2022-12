Gravity, 12 años de esclavitud y Capitán Phillips, entre nominadas al Oscar

La tragicomedia criminal "American Hustle" y la historia de supervivencia en el espacio "Gravity" lideran las nominaciones para la 86 edición de los Óscar, una ceremonia que contará con el gran protagonismo del mexicano Alfonso Cuarón, que opta a tres premios de la Academia de Hollywood.

"American Hustle", una cinta sobre estafadores y agentes del FBI en una misión contra la mafia de Nueva Jersey en la década de los años 70, supone el regreso triunfal de David O. Russell a la gran gala del cine un año después del éxito de su anterior obra, "Silver Linings Playbook".

Como en aquella ocasión, vuelve a hacer pleno en las categorías de interpretación (Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper y Jennifer Lawrence) y también repite en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

Por su parte, Cuarón se postula en las categorías de Mejor Película (es productor junto a David Heyman), Mejor Director (su primera nominación en esta categoría) y Mejor Montaje por una película que ha obtenido los esperados reconocimientos esperados a Mejor Actriz (Sandra Bullock) y Mejor Fotografía (Emmanuel Lubezki), entre otras categorías técnicas.

Para Lubezki es su sexta nominación al Oscar, premio que se le ha resistido hasta ahora tras acariciarlo con "A Little Princess", "Sleepy Hollow", "The New World", "Children of Men" y "The Tree of Life".

"Gravity" cuenta la odisea de dos astronautas perdidos en el espacio. Sin poder contactar con la Tierra, sin opción de ser rescatados y con el oxígeno a punto de agotarse, tratan de alcanzar una cápsula que supone su única vía de escape, una situación recreada en 3D con tensión y espectacularidad.

La otra gran favorita para los Oscar es la cinta sobre la esclavitud "12 Years a Slave", con 9 nominaciones, incluida mejor película, mejor director (Steve McQueen), mejor actor (Chiwetel Ejiofor), mejor actor de reparto (Michael Fassbender) y mejor actriz de reparto (Lupita Nyong'o).

Los nominados:

Mejor película

American Hustle

Nebraska

Capitán Phillips

Philomena

Dallas Buyers Club

12 años de esclavitud

Gravedad

El lobo de Wall Street

Her

Mejor Actor Principal

Christian Bale ( American Hustle)

Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud)

Bruce Dern (Nebraska)

Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)

Leonardo DiCaprio (Lobo de Walls Street)

Mejor Actriz Principal

Amy Adams (American Hustle)

Judi Dench (Philomena)

Cate Blanchett (Blue Jasmine)

Meryl Streep (August: Osage County)

Sandra Bullock (Gravity)

Mejor Actriz de Reparto

Sally Hawkings (Blue Jasmine)

Julia Roberts (August: Osage County)

Jenniffer Lawrence (American Hustle)

June Squibb (Nebraska)

Lupita Nyong'o (12 años de esclavitud)

Mejor Actor de Reparto

Barkhad Abdi (Capitán Phillips)

Jonah Hill (El lobo de Wall Street)

Bradley Cooper (American Hustle)

Jared Leto (Dallas Buyer Club)

Michael Fassbinder (12 años de esclavitud)

Mejor Director

David Russell (American Hustle)

Alfonso Cuarón (Gravity)

Alexander Payne (Nebraska)

Steve McQueen (12 años de esclavitud)

Martin Scorsese (El lobo de Wall Street)

Mejor Película en Lengua Extranjera

The Broken Circle Breakdown (Bélgica)

The Great Beauty (Italia)

The Hunt (Dinamarca)

The Missing Picture (Cambodia)

Omar (Palestina)

Mejor Película Animada

The Croods

Despicable Me 2

Ernest & Celestine

Frozen

The Wind Rises

Mejor Fotografía

The Grandmaster

Gravity

Inside Llewyn Davis

Nebraska

Prisoners

Mejor Diseño de Vestuario

Michael Wilkinson (American Hustle)

William Chang Suk Ping (The Grandmaster)

Catherine Martin (El gran Gatsby)

Michael O'Connor (La mujer invisible)

Patricia Norris (12 años de esclavitud)

Mejor Edición

American Hustle

Capitán Phillips

Dallas Buyers Club

Gravity

12 años de esclavitud

Música Original

The Book Thief

Gravity

Her

Philomena

Saving Mr. Banks

Canción Original

Alone yet no alone (Alone yet no alone)

Happy (Despicable me 2)

Let it go (Frozen)

The moon song (Her)

Ordinary Love (Long walk to freedom)

Mejores Efectos Visuales

Gravity

The hobbit: la desolación de Smaug

Iron Man 3

The Lone Ranger

Star Trek into Darkness

