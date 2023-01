Greeicy Rendón abrumó a miles tras lucir algo que hacía mucho tiempo no se ponía

La actriz y cantante vallecaucana se mostró como hace meses no se le veía, por lo menos, públicamente.

Después de varios meses, Greeicy Rendón se volvió a dejar ver ligera de ropa y lo hizo precisamente en un paradisiaco lugar de República Dominicana, donde su belleza a flor de piel y espectacular figura saltaron a la vista.

“Hace mucho no me ponía un vestido de baño y tenía este vestido de baño guardado hace mucho”, escribió Greeicy en su cuenta de Instagram junto a una fotografía donde aparece sentada en una pequeña mesa al lado de una piscina, mirando hacia el cielo y tomando el sol.



La imagen deslumbró a miles de seguidores de la cantante caleña, muchos de los cuales no dudaron en destacar lo hermosa que es.

“Diosa excepcional son dos palabras que te definen, mujer de Dios”, dijo, por ejemplo, @ajcvela.

“Yo con ese cuerpo andaría en vestido de baño todo el tiempo”, escribió @lizethrendon1991.

“De Cali, ¡vé! Auténtica y hermosa mujer, gracias por exponer la sabrosura de nuestro país”, comentó, entretanto, @sucursal.co.



En ese mismo día soleado, Greeicy tuvo la oportunidad de darse un paseo en yate y disfrutar de un espléndido atardecer, el cual aprovechó para resaltar lo maravilloso que es nuestro planeta y hacer una invitación para cuidarlo.