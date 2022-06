¿Greeicy Rendón comparó a su bebé con sus perros? Esto fue lo que dijo

Greeicy Rendón vuelve a ser tema de conversación por cómo asume esta nueva etapa de su vida tras el nacimiento de su hijo, Kai. Así como muchos de sus fans la apoyan, hay otras personas que la cuestionan duramente por la forma en que trata a su bebé.

La artista ha compartido en redes sociales diferentes videos en los que muestra cómo se desenvuelve como mamá, tanto los aspectos buenos y los que no lo son tanto.

Sin embargo, fue nuevamente blanco de críticas por, supuestamente, comparar a su pequeño con sus mascotas.

“Siento que lo amo, o sea en esta relación tan corta que tú y yo llevamos siento que te amo mucho. Pero si esto es como los perros que no debe tener comparación porque un hijo es un hijo y un perro no lo pariste, si esto es como con lo perros que no paran de crecer, ay, hermano, esto está peligroso”, dijo la cantante.

“No tiene nada de maternal”, son algunos de los comentarios que le han hecho.

En una anterior oportunidad, Greeicy Rendón se defendió de las críticas.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero, yo amo a mi bebé, sino que él sabe, diga, yo tengo una mamá brusquita, porque ella habla así brusquito, porque ella me habla así como si yo le entendiera todas esas bobadas que ella me dice”, expresó.

Otros le han manifestado su apoyo. “La maternidad se va asumiendo poco a poco, hay que darle tiempo, es un cambio bastante abrupto en la vida de una mujer”, comentó una seguidora.