Greeicy Rendón cuenta cómo el COVID-19 afectó duramente a su mamá

Greeicy Rendón confirmó que su mamá fue positiva para COVID-19 😰 La cantante expresó que ya se encuentra mejor de salud. Sin embargo, que si se asustaron mucho 😢 Además, aprovechó para aconsejarle a sus seguidores tener cuidado con el virus, pues ahora ya estamos más expuestos 🦠 ¿Ya te dio COVID? O ¿Algún ser querido? 🤔