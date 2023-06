Greeicy Rendón cuenta por qué rompió en llanto en medio de entrevista: “Había tensión”

En las últimas semanas, los cantantes caleños Greeicy Rendón y Mike Bahía fueron invitados a varias entrevistas en diferentes medios de comunicación mexicanos. Una de estas conversaciones se viralizó en redes sociales debido a la inesperada reacción que tuvo la intérprete de ‘Los besos’.

En aquel clip, Greeicy y Mike se preparaban para cantar ‘Att: Amor’. Mientras el caleño tocaba la guitarra, la artista colombiana no logró terminar de interpretar el primer verso cuando dijo: “¡Voy a llorar, no! Es que es un momento muy difícil en la vida de nosotros”.

El periodista le brindó palabras de aliento, mientras Mike seguía cantando. Segundos después, Greeicy intentó continuar con la canción, pero, conmovida, tomó pausas para llorar.

“No pude, es que… nos pusiste en jaque porque hay días muy difíciles. Hoy, justo, y estos últimos días han sido muy difíciles para nosotros como equipo, como familia. Muchísimas cosas están sucediendo y a veces toca seguir cumpliendo compromisos aunque uno no tenga la energía ni el corazón en la disposición”, explicó en aquel momento.

Añadió que aquella canción, ‘Att: Amor’, significa para ella y Mike Bahía que “cuando la vida parece que está fallando, cuando te cuesta levantarte, cuando no encuentra uno motivos... la respuesta es el amor, tener equipo, tener con quién enfrentar las situaciones independientemente de lo duras que sean”.

Días después de que se viralizó el clip, le preguntaron a Greeicy por qué se le había visto tan conmovida en aquella entrevista y ella no tardó en responder.

“El contexto es el siguiente: estábamos en la entrevista felices, el día había empezado raro, pero en la mañana (estábamos) normal. Cuando estábamos en la entrevista hablando de música, la persona de la radio nos dijo: ‘¿Cuál canción se dedicarían ustedes hoy? Porque seguramente no es la misma que se dedican hace 10 años que se conocieron o hace dos meses’. Mike y yo nos miramos, sabiendo la mañana que habíamos tenido. Los temas, no entre los dos, temas de la vida que nos competían a los dos y, por ende, había tensión, digamos, muchas preocupaciones, pero cosas que no tenían que ver con los dos y él (Mike) dice: ‘Yo creo que la canción que nos dedicaríamos sería Att: Amor’”.

La cantante expuso que al escuchar la guitarra y al empezar a interpretar la parte de la canción que dice “cuando sientas que la vida va cambiando, te cuesta levantarte, ya no encuentras los motivos suficientes para amarte, se acabaron ya las fuerzas para continuar”, no pudo evitar llorar.

Con esta explicación dio un parte de tranquilidad a sus seguidores que se estaban preguntando si estaba pasando por un problema de pareja con Mike Bahía.

Además, dejó en claro que su reacción en la entrevista “son los sentimientos normales de un ser humano que está pasando por retos. Eso no me hace sentir diferente, al contrario, siento que esto que está generando ese morbo es precisamente porque todos somos así, porque todos tenemos momentos de debilidad. Y bueno, yo soy una persona que está expuesta a la gente y me tocó ese día estar muy expuesta y llorar”.