Greeicy Rendón cumplió un sueño al lanzar colección de ropa para mujer con su sello personal

La cantante colombiana Greeicy Rendón dio un paso adelante en la industria de la moda colombiana tras lanzar su propia colección de ropa de mujer para la marca Seven Seven.

Esta era una deuda personal pendiente para la artista, ya que desde pequeña quería ser diseñadora de modas.

“Desde siempre me ha gustado mucho la moda y cuando era chiquita decía, bueno, voy a ser artista, cantar, actuar, bailar y si no, me dedico a otro arte que era el diseño de modas”, manifestó la cantante colombiana.

Primero fue actriz, luego cantante y ahora bailarina, pasiones que reúne en una colección de moda colombiana inspirada en todas estas facetas.

“Tiene mucho que ver con lo que soy como persona y como me sienta. Yo soy como de todo, multiemocional y multisentimientos”, declaró Greeicy Rendón.

Publicidad

Esta es la primera aproximación de la artista con el diseño de ropa y que le permite seguir soñando para tener su propia marca llamada Greeicy Greeicy.

Lea también.

“Más adelante, en unos años, que logre hacer una marca como Greeicy Greeicy, siento que voy a tener ese agradecimiento y ese inicio de conocimiento gracias a Seven Seven porque nunca había tenido un acercamiento así”, expresó la artista.