Greeicy Rendón hizo su primera publicación en Instagram con su bebé. “Esa facilidad que tenés pa enamorar”, escribió la artista en la secuencia de fotos en las que aparece cargando a su hijo.

“Ahí les subí unas foticos y la verdad yo, honestamente, tenía muchas ganas de bailar… Yo me imaginé bailando con mi bebé y bajé, me tomé la primera foto y se puso a llorar, y no pude bailar”, manifestó a través de sus historias.

Publicidad

Sus seguidores se mostraron emocionados por las fotos en las que se ve al pequeño Kai, aunque fuera de espalda.

“Lo vamos conociendo en cuotas”, “ya queremos conocer a Kai”, “estamos todos flechados”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.