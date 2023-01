Greeicy Rendón recibió “terrorífica” llamada en otro idioma y así respondió con su inglés

La talentosa artista vallecaucana hace reír a su fanaticada con un video donde no entiende lo que le hablan y ella improvisa.

La reconocida cantante Greeicy Rendón no solo deslumbra con sus dotes para la música y el baile, ahora la caleña sorprende a sus seguidores con un divertido video a través de su cuenta en Instagram.

En la reciente publicación, se ve al icónico Ghostface, protagonista de la película Scary Movie, tratando de comunicarse en otro idioma con Rendón por medio de la célebre escena de la llamada homicida.

Sin embargo, ella no logra entender lo que este le dice y decide resolver la situación poniendo a prueba sus conocimientos en inglés, con frases muy básicas en este idioma.



Hasta la mañana de este lunes, el exitoso video ya contaba con más de 1.7 millones de reproducciones y alrededor de 9.710 comentarios, entre ellos, el de reconocidas figuras del entretenimiento como Reykon, Mike Bahía (su actual pareja) la presentadora Laura Tobón y el influenciador Mario Ruiz.

Greeicy Rendón actualmente tiene un cuenta con 9.5 millones de seguidores en Instagram, en la cual, trata de compartir aspectos de su vida tanto como profesional, así como personal.

