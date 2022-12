Greeicy Rendón reveló en medio de un concierto que sufrió una decepción amorosa

Greeicy Rendón sorprendió a los asistentes de su concierto en Chile, en medio de su gira 'Amantes Tour', la cual realiza en compañía de su actual pareja y padre de su hijo, Mike Bahía . Entre canciones, reveló que sufrió una decepción amorosa. ¿Le fueron infiel?

La actriz caleña, desde una silla rodeada de sus bailarinas, mencionó: “La primera vez, este hombre comete un error muy grave conmigo, pero pues cualquiera se equivoca. Y él me dice: 'Mira, esto no volverá a pasar, esto va a cambiar, yo me siento la verdad muy arrepentido'. ¿A cuántas no les han echado el mismo cuento? A mí me lo echaron y yo la verdad lo perdoné”.

A pesar de que Greeicy Rendón no vinculó ningún nombre con esta historia, algunos de sus seguidores pensaron que, pese a que ella sostiene una amorosa y sólida relación con Mike Bahía, él podría haber herido a la cantante años atrás.

Sin embargo, los internautas sugieren que todo es parte del show, pues los músicos pararon de tocar en cuanto la intérprete de 'Destino' comenzó a hablar de este tema que ha causado tanta controversia.

“La segunda vez, es más… ¿Por qué dejan de tocar? ¿Saben por qué dejan de tocar? Porque lo conocían”, expresó Greeicy Rendón en tono de reclamo.

Con la misma actitud, la también actriz se acercó a uno de sus bailarines, tomó su rostro y le preguntó si él lo conocía, a lo que el joven, sin mirarla a los ojos, no le dio respuesta.

Por lo que el ambiente se tensionó aún más haciendo que la colombiana resaltara: “Se les hace así... porque lo conocían. Sabían lo que me estaba haciendo, sabían lo que estaba pasando y ninguno fue capaz de decirme nada, pero está bien, no pasa nada”.