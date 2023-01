Greeicy Rendón sorprende con video para “mejorar un día que quizás no va tan bien”

La cantante confesó que por estos días ha tenido mucho estrés y mostró su secreto para combatirlo. La grabación, seguramente, dejó atónitos a muchos.

Greeicy Rendón volvió a cautivar en las redes sociales con un espontáneo baile, esta vez para dejar un lindo mensaje a sus seguidores.

La cantante, nacida en Cali, explicó que por estos días ha tenido mucho estrés, pero afortunadamente encontró un remedio muy efectivo para curarlo y quiso compartirlo.

Con sus peculiares movimientos y felicidad que la caracterizan les demostró a sus seguidores que siempre se le puede sacar el lado bueno a los momentos y gozárselos al ritmo de una buena canción.

“No todos los días la pasás así de sabroso, pero les aseguro que, cuando tengo uno de estos días, le saco hasta la última gota al buen momento”, dijo la artista, al publicar un video en que se le ve posando para una foto, perom de repente, se deja llevar por la música de fondo.

“Este video me recordó que todo hace parte del equilibrio y que a veces, con buena actitud, puedes mejorar un día que quizás no va tan bien… Me hizo sonreír, así que quise compartírselos”, señaló Greeicy.

