Guardianes de la galaxia marca nuevo récord en la taquilla de agosto

La cinta de criminales poco convencionales convertidos en héroes para salvar la galaxia mejoró en casi 30 millones de dólares los números de "The Bourne Ultimatum", filme que hasta ahora ostentaba el debut más lucrativo en los cines de EE. UU. en agosto.

La productora Marvel, propiedad de Disney, ya había anticipado un gran resultado para "Guardianes de la galaxia" y anunció a finales de julio, en la convención Comic-Con de San Diego, que la película tendría una secuela en 2017.

Tras estos guardianes de cómic quedó el nuevo largometraje de ciencia ficción de Luc Besson, "Lucy", protagonizado por Scarlett Johansson y Morgan Freeman, que engrosó 18,2 millones de dólares en su segundo fin de semana de proyección en EE. UU.

Ese título se impuso a otro de los estrenos del viernes, la película biográfica sobre el cantante James Brown, "Get on Up", que tuvo una acogida tibia en las salas de cine donde logró 14 millones de dólares entre el viernes y el domingo.

La última adaptación de la historia del forzudo Hércules, héroe de la mitología griega que encarna ahora Dwayne Johnson, ingresó por su parte 10,7 millones de dólares en el que fue su segundo fin de semana de exhibición.

Esa película fue presupuestada en 100 millones de dólares y ha recaudado solo la mitad de esa cantidad hasta la fecha, lo que la encamina hacia una de las decepciones taquilleras del verano, todo lo contrario que "Dawn of the Planet of the Apes".

La secuela de "Rise of the Planet of the Apes" (2011) sumó 8,7 millones de dólares a una cuenta de resultados que en apenas un mes ha rebasado los 189 millones de dólares solo con venta de entradas en EE. UU., lo que supone 19 millones más que su costo de producción y 20 millones más que la recaudación total lograda por "Rise of the Planet of the Apes" en sus 19 semanas en la cartelera de EE. UU.