Guillermo Buitrago, la historia detrás de la voz que invita a alzar la copa sin tregua en diciembre

Este cienaguero, fallecido en 1949, dejó un sabroso legado de canciones populares. Su vida, sin embargo, fue una ruleta de excesos.

♬Cómo me compongo yo el día de hoy, cómo me compongo yo en el de mañana, Cómo me compongo yo el día de hoy, cómo me compongo yo en el de mañana, cómo me compongo yo si vivo triste, cómo me compongo yo, me duele el alma♬.

Es inevitable que usted empiece leyendo esto y lo termine cantando, pero ¿sabe usted de quién es esa voz por la que muchos alzan la copa sin tregua cada fin de año?

Si no lo sabe, que no se le olvide: es del inmortal cantante cienaguero Guillermo de Jesús Buitrago, el gestor de ese ADN musical que irremediablemente corre por las venas de miles cada diciembre.

"Guillermo Buitrago fue un personaje muy singular, muy carismático y pionero del sonido vallenato guitarrero. Yo creo que en muchos de los ámbitos podríamos considerarlo como ese gran personaje que está siempre presente dentro de la banda sonora del colombiano durante estas fechas", dice Jaime Andrés Monsalve, director musical de la Radio Nacional de Colombia.

Buitrago nació en abril de 1920 y falleció en abril de 1949; en apenas 29 años revolucionó la música popular en Colombia.

♬Me gusta el ron de vinola porque me gusta, me gusta, ay también lo tomó con Loca porque me gusta, me gusta♬.

Sí, esa canción que seguramente ha bailado también es del inmortal Buitrago.

Según Monsalve, este cantante logró pegar tantos éxitos por haber sido el primer artista de Discos Fuentes cuya música fue grabada en Colombia a partir de 1943.

Cuenta la leyenda que las mujeres se volvían locas con sus presentaciones, pero su vida fue una ruleta de excesos.

“Guillermo Buitrago muere por cuenta de una cirrosis, el tema es que él era un tipo muy bebedor, muy bohemio y cuentan pues que murió en el portal de su casa allá en Ciénaga, que no alcanzó a entrar”, relata Monsalve.

Ad portas de celebrar los 70 años de su muerte, Noticias Caracol fue hasta su tumba, en el cementerio San Miguel de Ciénaga, Magdalena, y hasta serenata le dimos con una de sus canciones más populares.

♬Dame tu mujer José, dime cuándo me la darás, dame tu mujer José, dime cuándo me la darás, eres un hombre sinvergüenza y me la tiene que pagar, eres un hombre sinvergüenza y me las tienes que pagar, Ay Joselito no llores, por esa morena hermosa♬.

El historiador cienaguero Agustín Lara sostiene que Buitrago eternizó a juglares como Rafael Escalona cuando grabó por primera vez ‘El Testamento’ o a Emiliano Zuleta con ‘La Gota Fría’.

En medio de esta parranda que fue la época de Buitrago, a la élite de la época en Colombia, acostumbrada a los pasillos y al vals, les mortificó su música.

“Resulta que irrumpe en ese momento un joven con un tipo de sonido de una música totalmente distinta y que precisamente esa misma élite se encargó de catalogar como música vulgar, arrabalera, música del populacho que por nada del mundo aceptarían jamás”, señala Lara.

Al final pareciera que terminó ganando el cienaguero porque su música hace rumbear hasta al más aristócrata.

Y es que no hay paseo de olla, sancocho de diciembre o fiesta en la calle en que no resuene su voz.

“Yo creo que no hay mejor época para recordar a Guillermo Buitrago que esta, porque además se le escucha, se le baila, se le acompaña con un aguardientico si se quiere”, opina Jaime Andrés Monsalve, director musical de la Radio Nacional de Colombia.

Bailemos, pues, a Buitrago, que es final de año. Con un guaro o dos, usted verá.