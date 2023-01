Guillermo del Toro celebra estrella en el Paseo de la Fama con mensaje a los inmigrantes en EE. UU.

"El antídoto (contra el miedo) es unirnos y darnos cuenta de que esas divisiones son totalmente una fantasía", señaló el cineasta mexicano.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador del Óscar por "La forma del agua", develó el martes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood orgulloso de su origen y con un mensaje de unidad.

Al recibir la estrella número 2.669 en la célebre acera, el director de fantásticas fábulas con bestias monstruosas se definió como "raro", "mexicano" e "inmigrante", e instó a no dejarse amedrentar por nada ni nadie.

"Estamos en un momento de gran miedo, gran miedo y gran división porque para eso se usa el miedo, se usa para dividirnos, para decirnos que somos todos diferentes, que no debemos confiar en el otro y estas mentiras hacen que sea más fácil controlarnos y que nos odiemos mutuamente", dijo en inglés.

"Pero el antídoto para esto es unirnos y darnos cuenta de que esas divisiones son totalmente una fantasía", apuntó frente a fans y celebridades como la cantante Lana del Rey y el cineasta J.J. Abrams.

Del Toro, quien besó la bandera mexicana al hincarse junto a su estrella, recibió esta distinción después de que un tiroteo en El Paso, ciudad de Texas fronteriza con México, dejó 22 muertos, ocho de ellos mexicanos, en un ataque que las autoridades investigan como un crimen de odio hacia los inmigrantes.

"Como mexicano, recibir esta estrella es un gesto y ningún gesto en este momento puede ser banal o simple. Es muy importante que esté sucediendo en este momento", agregó.

"Nunca crean las mentiras que dicen de nosotros...Crean en las historias que tienen dentro y crean que todos podemos marcar la diferencia", enfatizó.

Para Del Toro, recibir este reconocimiento refleja la "pluralidad y diversidad" de la contribución de los mexicanos a la cultura y al arte.

Del Toro es, junto a Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, parte de "The Three Amigos", un trío de talentosos cineastas mexicanos que se mudaron a Los Ángeles a finales de los años 1990 e inicios de los 2000 y terminaron conquistando Hollywood.

Del Toro se llevó el Óscar a Mejor director en 2018, mientras que Cuarón lo ganó en 2014 por "Gravedad" y en 2019 por "Roma", y González Iñárritu, en 2015 por "Birdman" y en 2016 por "El renacido".

El cineasta de 54 años evocó los recuerdos de su infancia cuando caminó por la misma avenida del Paseo de la Fama en la década de 1970, buscando las estrellas de Boris Karloff, Lon Chaney y Alfred Hitchcock que lo inspiraron en la creación de sus famosos universos de terror.

"Historias de miedo para contar en la oscuridad", un film con guion y producción de Del Toro que incluye una canción de Del Rey, se estrena el viernes.