Guillermo del Toro es demandado por posible plagio de ‘La forma del agua’ a semanas de los Óscar

La película, con 13 nominaciones, ha sido señalada de copiar otras historias, es la primera vez que la acusación llega a los tribunales.

David Zindel, hijo del ganador del Pulitzer Paul Zindel, ha demandado al director mexicano y a la productora Fox Searchlight por plagiar la obra de su padre ‘Let Me Hear You Whisper’, publicada en 1969.

Zindel afirma que el argumento del aclamado filme fue tomado casi en su totalidad de la narración publicada por su progenitor 50 años antes.

Las coincidencias entre las historias para el demandante son evidentes, puesa ambas tienen como personaje principal una mujer de limpieza que se enamora de una criatura acuática inteligente, en el caso de la obra es un delfín, con la que experimentan en un laboratorio militar secreto.

Tanto el animal de la obra como el de la película se comunican con la protagonista a través de la música. Por último, en los dos relatos, la mujer se entera de que quieren matar a la 'bestia' y trata de liberarla de su encierro.

Tras presentar la acción legal, Zindel declaró: “este preocupante asunto se planteó con Fox hace cinco semanas, pero fue desatendido. Las similitudes ente la película y la obra de mí padre son demasiado extensas para que las ignoremos”.

También declaró que muy probablemente el libretista de la cinta, Daniel Kraus, quien le propuso la historia a del Toro, debió ver una de las adaptaciones de la obra de su padre para inspirarse.

La productora negó las acusaciones. “Esas afirmaciones de los allegados del señor Zindel no tienen base alguna y solicitaremos que la demanda sea desestimada”, afirmó Fox Searchlight.

La acción legal se une a las varias acusaciones de plagio en contra de la cinta. El primer señalamiento vino de parte del director holandés Didier Konigs, quien aseguró que 'La forma del agua' era muy similar a su corto ‘The Between Us’, estrenado en 2015.

A los señalamientos se unió Jean-Pierre Jeunet, reconocido por ser el creador de ‘Amélie’. El francés sostiene que una de las secuencias del filme era una copia tanto de la estética como la narrativa de una escena de su película ‘Delicatessen’.

A pesar de las constantes acusaciones, 'La forma del agua' ha tenido un exitoso trayecto por la temporada de premios, ha ganado hasta el momento 80 de 234 nominaciones. Aunque en esta ocasión, una acción legal puede afectar las aspiraciones del filme en los premios Óscar. Vale recordar que las votaciones de la Academia aún siguen abiertas.

