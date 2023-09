Guionistas de Hollywood dieron por terminada la huelga tras acuerdo tentativo con los estudios

Los líderes de los sindicatos de guionistas de Hollywood que estaban en huelga desde hace cinco meses finalmente llegaron a un acuerdo con los estudios. Con este acuerdo se dio por terminada la protesta y desde este miércoles 27 de septiembre regresarán a sus trabajos.



El convenio al que llegaron el sindicato Writers Guild of America y la AMPTP, que representa a los principales estudios y empresas de streaming, estipula de manera tentativa por tres años unas mejoras en las condiciones laborales de los guionistas.

Dentro de esas condiciones, que estaban entre lo reclamos que llevaron a los escritores a la huelga, se establece que tendrán aumentos anuales del 5%, que los escritores que trabajen en un mismo proyecto no tendrán que dividirse los ingresos de salud y pensión, así como una protección frente a la inteligencia artificial.

Aunque los líderes sindicales firmaron este acuerdo con los representantes de los estudios, lo que permitió que desde las 00:00 horas de este miércoles 27 de septiembre los escritores regresaran a trabajar, todavía queda pendiente la votación de este convenio, la cual se llevará a cabo entre el 2 y 9 de octubre.



Durante las próximas semanas los escritores deberán votar para ratificar este nuevo contrato que mejoraría sus condiciones laborales. Lo bueno es que mientras se da la votación, en Hollywood se vuelve a ver actividad de guionistas dentro de los estudios.

Este acuerdo tentativo se logró después de cinco días de discusiones y 148 días de huelga de los escritores. Se conoció que en esas reuniones junto a los sindicatos estuvieron presentes los directores ejecutivos Bob Iger de Disney, Ted Sarandos de Netflix, David Zaslav de Warner Bros-Discovery y Donna Langley de NBCUniversal.

Publicidad

Con la huelga de los escritores se detuvieron programas como 'Saturday Night Live', 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' o 'Jimmy Kimmel Live!'. Además, importantes producciones como 'Stranger Things' de Netflix o 'The Last of Us' de HBO, y películas como 'Deadpool 3' o 'Superman: Legacy' quedaron en el limbo.

Aunque esta es una buena noticia para la industria del entretenimiento, no significa que la producción retomará en totalidad su trabajo. Esto porque SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los actores de Hollywood permanece en huelga.

Otras noticias recomendadas en entretenimiento: