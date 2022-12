Gusi no aguantó las lágrimas con interpretación de participante en 'La Descarga'

Arrancó la prueba en ' La Descarga' , una exigente etapa en la que los participantes cantan con sus mentores y definen quiénes entran al campamento musical. Maía inició con su equipo y de sus 11 integrantes, 5 cantaron a dueto con ella.



“Es un reto muy bonito para parte y parte. Generosidad de parte del mentor que se minimiza, se hace a un lado y estudia para que su pupilo brille precisamente”, dijo Jessica Cediel, presentadora de 'La Descarga'.

Sorprendieron los géneros musicales y la emoción entre los mentores. Gusi no pudo contener el llanto con la interpretación de Jair Santrich. "Me conecta con una persona que ya no está conmigo y me enseñó a tocar la guitarra", expresó el cantante.



Al final, Maía tomó la difícil decisión de poner en riesgo a uno de sus competidores.



El turno para la prueba esta noche lo tiene el equipo de Santiago Cruz y otro participante quedará en riesgo, pero tendrá una nueva oportunidad para ingresar al campamento musical.

