Gustavo Cerati cumple 55 años y su madre mantiene la esperanza

"Hay algo en él que está vivo, está presente. Claro que tenemos que seguir, aunque esto es lento y duro, pero no importa, cada cosita nueva que vemos es algo más que apuntamos a favor nuestro" indicó Clark en una entrevista en la televisión local.

Cerati, que cumple 55 años hoy, se encuentra internado en estado de coma en un sanatorio de Buenos Aires tras sufrir un ACV en mayo de 2010 tras un concierto en Venezuela.

"Hay que seguir investigando a ver qué está pasando en el mundo con esta enfermedad" subrayó la madre del músico, y añadió que su hijo está realmente muy bien atendido y estimulado.

Comunicado

La familia del músico publicó hoy en su página oficial un comunicado en el que agradecen todas las expresiones de afecto en este día especial y agregan que no ha habido cambios relevantes en la situación médica del artista.

Compartieron con los seguidores del cantante el más reciente parte médico:

"El Sr. Gustavo Cerati continúa internado, encontrándose clínica y hemodinámicamente estable, sin complicaciones agudas, manteniendo un buen estado nutricional y sin presentar lesiones por decúbito.

Neurológicamente no ha tenido cambios significativos y permanece con asistencia ventilatoria mecánica."

Los allegados al artista agradecieron al "equipo médico, enfermeros, cuidadoras, profesionales de distintas áreas, que día tras día atienden a Gustavo, respondiendo a todas sus necesidades.

Gustavo está siempre acompañado por la familia y amigos íntimos. Agradecemos una vez más las incontables muestras de cariño de admiradores, que consecuentemente desde distintas partes de nuestro país y de muchos otros países del mundo, nos muestran su afecto, nos trasmiten sus mejores deseos y nos renuevan la esperanza.

En nombre de Gustavo y su familia muchas gracias a todos".