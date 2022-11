Habla compañero de cuarto de Chyno Miranda en Tía Panchita: “Las ratas pasaban por los cuartos”

Se siguen conociendo más detalles de la situación a la que estuvo expuesto el cantante venezolano Chyno Miranda tras ser recluido en el centro de rehabilitación Tía Panchita.

Esta vez, uno de sus compañeros, quien lo acompañó durante su estancia en el establecimiento, relató al medio Univision las precarias condiciones a las que estuvieron sometidos como pacientes.

El sujeto, quien prefirió no revelar su identidad, relató al medio citado lo que fue uno de los protocolos que debían seguir al interior del lugar, teniendo que limpiar diferentes zonas como los baños y cuartos, en donde, según afirma, pasaban roedores.

“En la mañana, cuando nos parábamos, teníamos que tender las camas y dejarlas derechitas, limpiar los baños, limpiar excrementos… teníamos que limpiar los cuartos, las ratas pasaban por los cuartos, por los baños y era muy desagradable hacer eso, porque tú estabas en un centro supuestamente de recuperación”, precisó.

Además de esto, el hombre añadió que el intérprete de 'Mi niña bonita’ fue víctima de distintos maltratos por parte del personal de la entidad.

“Claro, me decía: ‘yo estoy mal, necesito salir de aquí’. Chyno siempre fue sancionado porque a veces no se levantaba a las cinco de la mañana, porque estaba dopado, porque tenía que hacer popó en la madrugada, porque no le daban el baño, porque se orinaba. Realmente fue muy maltratado”, agregó.

Por último, el hombre recalcó que Chyno Miranda le reveló que "no se encontraba recluido en el sitio por consumo y adicción a las drogas", declaraciones que había emitido su madre, Alcira Pérez, a la prensa.