Habló el Negro Está Claro, influenciador que impulsó reto de las 20 copas de licor: “Me equivoqué”

Kevin Esteban Rivera, mejor conocido en redes sociales como el Negro Está Claro, pidió disculpas luego de realizar el polémico reto que consistía en que una persona debía tomarse 20 copas de licor para ganar 5 millones de pesos.

Cabe destacar que el ciudadano que participó en ese desafío sufrió una complicación de salud que lo tuvo durante tres días en coma. Por suerte, el hombre fue dado de alta.

“Soy culpable de hacer el reto del licor. Me han dicho muchos insultos por cometer una equivocación. Acepto mi error, soy un ser humano, me equivoqué, pero aquí estoy dando la cara y limpiándome, porque yo soy más grande que todos los insultos que me han dicho”, aseguró el creador de contenido nacido en Yumbo, Valle del Cauca.

Además, el Negro Está Claro hizo referencia a que su contenido no está orientado en realizar daño a las personas que participan.

“Si salgo a la calle a hacer un reto o un video es con el corazón y nunca está hacerle daño a alguien. Nunca salgo a hacerle daño a alguien. Asumo mi error. Puedes hacer mil cosas positivas, pero haces una mala y todo el mundo te clava el puñal. Ese es nuestro mundo, pero hay que salir adelante ante las adversidades”, mencionó.

Además, el Negro Está Claro prometió que no realizará más este tipo de contenido: “Me comprometo a no volver a hacer retos que impliquen la salud de las personas. En medio de mi ignorancia no caí en cuenta que si una persona tomaba 30 tragos eso podía afectar su salud”.

En medio del video en el que pidió disculpas apareció Diego Trujillo, el hombre que casi muere tras realizar el reto.

Él también habló de lo sucedido: “Cometí un error, a mí nadie me obligó a que me tomara esas copas, yo quise participar. Me las tomé porque yo quería. Estuve en coma tres días, pero aquí estoy otra vez”.