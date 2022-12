Hace cuatro años murió Michael Jackson, pero su tragedia continúa

El 25 de junio de 2009 el mundo de la música se estremeció al conocer la noticia de la muerte de quien logró convertirse en uno de los íconos del siglo XX.

Michael Joseph Jackson obtuvo en vida lo que ningún artista ha logrado hasta el momento. Logró 80 récords en su carrera, como el videoclip más visto y el mayor número de sencillos en el top uno, fue el artista mejor pago y llegó a todos los rincones del planeta con su música.

Sin embargo, su muerte, como su vida, estuvo llena de sinsabores. Las investigaciones iniciales de la justicia involucraron a su médico personal, Conrad Murray, quien fue acusado de homicidio involuntario. Según se supo en el juicio, el rey del pop sufría de un insomnio crónico y pedía, algunas veces rogaba, por drogas que le permitieran dormir.

Según el propio Murray dijo a las autoridades, el cantante solicitaba especialmente ropofol, un medicamento anestésico para cirugía, que combinado con otras drogas lo llevó a la muerte.

Finalmente, Conrad Murray fue sentenciado a cuatro años de cárcel en 2011.

Sin embargo, la familia de Michael Jackson no quedó conforme en que Murray fuera el único culpable de su muerte. Por ello demandó a la empresa AEG Live, que organizaba su gira mundial "This is it". Katherine Jackson, la madre del artista, y sus hijos, Michael Jr (Prince), Paris, y Prince Michael II (Blanket); presentaron la solicitud ante la ley.

Según su argumento, la compañía coaccionó y supervisó cada una de las acciones del galeno. La compañía asegura que fue Michael quien decidió encerrarse y ser supervisado por este médico. Las directivas de la compañía sostienen que "no sabían de los peligros del propofol". La familia pide 30.000 millones de euros por daños.

AEG ha presentado en su defensa el testimonio de expertos en el sentido de que Jackson presentaba los síntomas de una persona privada por largo tiempo del sueño y que, tarde o temprano, la mezcla de medicamentos lo llevaría a la muerte.

Paris, nueva víctima de la saga trágica

El hecho que más recientemente volvió a poner sobre el tapete el tema de Michael Jackson y su vida fue el intento de suicidio en días reciente de la única hija del rey del pop.

Paris, de 15 años y dueña de una belleza que atrae a la prensa y al público, intentó cortarse la venas y tomó 20 ibuprofenos. La razón no está clara todavía, pero se sabe que de los tres niños, ella fue la única que vio a su padre agonizante. Muchos aún recuerdan las lágrimas que hizo derramar a todos cuando se despidió de su padre durante el funeral.

En el tercer aniversario escribió en Twitter: "Papá, siempre estarás en mi corazón".

Con el episodio se volvió a mirar a los niños del rey del pop y su inusual historia. Como se recordará, los tres nacieron por inseminación artificial y el artista los mantuvo alejados de la prensa y el público cubriéndoles la cara. Fueron criados por su abuela Katherine y, según se sabe, el padre volcó todo en ellos su afecto y cariño durante su niñez. Para ellos, su muerte fue un golpe anímico inmenso.

Paris ha hablado en la clínica con los especialistas de este hecho y cómo ha sido difícil superarlo. Mientras tanto, Prince Michael ha dicho que quiere seguir una carrera en el espectáculo "alejado de la sombra de su padre".

La situación de Paris preocupa a las autoridades de Estados Unidos y por eso un juez pidió una investigación sobre su salud, educación y bienestar. Por lo pronto, la niña recibirá terapia en un centro especial por tres meses.

Es claro entonces que la novela de la vida y muerte de Michael Joseph Jackson, el rey del pop, todavía no ha escrito su último capítulo.