Hace tres años el músico Gustavo Cerati cayó en coma

Cerati, de 53 años, "continúa en asistencia respiratoria mecánica... sin intercurrencias agudas y sin lesiones agregadas. Se realiza movilización kinesiológica pasiva y estimulación permanente en las áreas de terapia ocupacional y musicoterapia", indicó el parte que la familia del rockero subió a la página web www.cerati.com

El parte está firmado por Gustavo Barbalace, director médico de la Clínica ALCLA en Buenos Aires, donde el exlíder de la banda Soda Stereo permanece desde octubre de 2010.

En el mismo sitio oficial, la familia del músico agradeció "el respeto y las demostraciones de afecto que nos suman fuerzas para seguir adelante acompañando a Gustavo incondicionalmente".

La última vez que el cantante y guitarrista subió a un escenario fue la noche del 15 de mayo de 2010, cuando ofrecía en Caracas un concierto de la gira que siguió a su disco "Fuerza natural". Tras el show, Cerati se desvaneció a causa de una reducción del flujo sanguíneo en el cerebro, que desde entonces no le ha permitido despertar.

La ausencia del músico no ha hundido en el desaliento a su familia, especialmente a su madre, Lilian Clark, que lo visita frecuentemente.

Cerati ha recibido constantes muestras de apoyo por parte de artistas y admiradores. En Twitter, con la etiqueta "fuerzacerati", se suceden los mensajes de aliento para el autor de temas como "Signos", "Trátame suavemente" y "Me quedo aquí".

Tras la desintegración de Soda Stereo en 1997, Cerati, uno de los músicos más influyentes de Latinoamérica, tuvo una exitosa carrera como solista. Su último disco, "Fuerza natural", fue laureado con tres Latin Grammy en 2010, cuando el cantante ya estaba en coma.

Buenos Aires, Argentina