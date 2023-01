Han sido días de replantear lo que vale la pena de verdad”: reflexión de Juanes durante cuarentena

El paisa contó que pasó de tener días muy agitados a estar encerrado en su casa pensando en “esta situación que no discrimina. Aquí todos somos iguales”.

“Los días no alcanzaban y las horas no eran suficientes. Tenía demasiado estrés en el cuello por estar en el computador y viajando y, de repente, me encuentro en mi casa encerrado”, expresó Juanes desde su casa debido al aislameinto por COVID-19 .

Hizo énfasis en la importancia de “cuidarnos los unos a los otros de una manera especial”, pues es una situación por la que todo el mundo al mismo tiempo.

“Vamos a salir adelante porque el ser humano es resiliente, desde el principio lo ha sido y esto no es una excepción”, añadió el artista.