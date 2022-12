Harry Potter y el niño maldito: el famoso mago llegará al teatro

La esperada obra de teatro sobre la infancia del mago más famoso de la literatura contemporánea se estrenará en Londres en verano de 2016, según anunció su creadora, JK Rowling.

A través de su cuenta de Twitter, la escritora confirmó que "Harry Potter and the Cursed Child" ("Harry Potter y el Niño Maldito") se representará en el Palace Theatre de la capital británica.

JK Rowling reveló que la obra de teatro servirá para divulgar la "parte nunca contada" sobre la vida de este personaje, si bien recalcó que no se trata de una "precuela" de sus novelas.

También destacó que el texto examinará las vidas de los padres de Harry Potter, Lily y James Potter, antes de que fuesen asesinados por Voldemort.

"No quiero decir mucho más, porque no quiero echar a perder lo que sé que es un auténtico regalo para los fans", dijo Rowling.

La escritora inglesa tampoco quiso explicar en detalle por qué ha optado por los escenarios teatrales para abordar esta etapa de la vida de Harry Potter.

"Para responder a la inevitable (¡Y razonable!) pregunta -por qué El Niño Maldito no es una novela- estoy segura de que cuando la audiencia vea la obra estará de acuerdo en que era el único medio adecuado para la historia", escribió Rowling en un "tuit".

El anuncio sobre la fecha de la representación de esta obra teatral coincide con "un día muy especial" para la escritora, quien recordó que hoy se cumplen 18 años de la publicación de "Harry Potter y la Piedra Filosofal", la primera entrega de una saga de siete novelas de las que se han vendido cerca de 500 millones de copias en todo el mundo.

En 2013, Rowling ya adelantó que estaba trabajando con un equipo de guionistas liderado por Sonia Friedman y Colin Callender para llevar a los escenarios teatrales la infancia de Harry Potter.

Dos años después, la autora confirmó que el guion no es suyo, sino que ha salido del puño del escritor Jack Thorne, autor de la adaptación teatral de "Let The Right One In".

El director de "Harry Potter y el niño maldito" será John Tiffany, ganador del un premio "Tony" por la obra "Once".