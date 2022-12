Harry Styles, líder de One Direction, se libra de los paparazzi

El cantante Harry Styles, líder del grupo de música pop británico One Direction, obtuvo un mandato judicial del Tribunal Superior de Londres que impedirá que los "paparazzi" le persigan y le vigilen.

El músico de 19 años recurrió a esa corte británica en un último intento por tratar de evitar el acoso continuo al que le someten los fotógrafos, tras haberles pedido él mismo que dejaran de seguirle de manera voluntaria, según explicó su abogado, David Sherborne.

El letrado aclaró que el mandato judicial no es "una orden de privacidad" pues Styles "no está intentado evitar que se le acerquen sus seguidores y le hagan fotos por la calle", pues "está contento de hacerlo, como lo ha estado siempre".

Pero, según puntualizó Sherboner, su cliente quiere protegerse de "métodos o tácticas que han empleado cierto tipo de fotógrafos".

Styles saltó a la fama tras su paso en 2010 por el programa de talentos de la televisión británica Factor X, cuando se presentó como artista en solitario.

En ese concurso de gran audiencia en el Reino Unido, se le persuadió para que se uniera a otros cuatro concursantes y formaran un grupo de chicos, que desde entonces han alcanzado éxito mundial.

Los músicos de One Direction son constantemente perseguidos por los fotógrafos y se quejan habitualmente en sus cuentas de Twitter del comportamiento de los "paparazzi".

El pasado mes, Niall Horan, uno de los integrantes de la banda, afirmó que "un idiota con una cámara" le había "tirado al suelo" y que odiaba a los "paparazzi".

Su compañero Liam Payne tuiteó también que alguien había intentado "forzar" el balcón de su habitación de hotel durante una gira que el grupo realizó por Australia en octubre, mientras Louis Tomlinson denunció sentirse acosado por los fotógrafos con otro tuit: "Hace un día precioso y no podemos salir del hotel".

El abogado de Styles afirmó hoy que el caso de su cliente concierne a varios "paparazzi" que operan en el Reino Unido, cuatro de los cuales van a identificar.

El mandato judicial impide que una organización identificada como "Paparazzi AAA" y otros fotógrafos persigan al cantante en coches o motos y le tengan bajo vigilancia, y prohíbe las esperas en un radio de 50 metros de distancia del domicilio de Styles.

La orden contempla también la prohibición de que se tomen fotografías de Styles en esas circunstancias.

El cantante no estuvo presente en la audiencia judicial.