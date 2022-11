Harry Styles suspende conciertos por enfermedad: ¿y el de Colombia?

A través de una historia en Instagram, el cantante Harry Styles informó a sus fanáticos que tiene gripa desde el miércoles y que, aunque ha hecho todo lo posible por recuperarse, no logrará cantar en los espectáculos que tenía previstos.

"Hacia el final del concierto del miércoles comencé a sentirme mal y he estado en cama con gripe desde entonces. He estado haciendo todo lo posible para poder cantar esta noche, pero voy saliendo del médico ahora y estoy devastado porque simplemente no es posible", escribió.

Por esto, los conciertos del 5, 6 y 7 de noviembre que se llevarían a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos fueron pospuestos para el 26, 27 y 29 de enero de 2023.

Sin embargo, el joven cantante aseguró que el resto de su agenda sigue en pie, por lo que los colombianos no tendrán que preocuparse por la presentación que se dará en el Coliseo Live el próximo domingo 27 de noviembre.