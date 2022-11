Hassam mostró el acuerdo que le hicieron firmar para estar soltero "hasta la muerte"

Fue hace algunos meses que Hassam confirmó su separación con la empresaria Tatiana Orozco. El humorista reconoció públicamente que le fue infiel a la madre de sus dos hijas. Sin embargo, recientemente volvió a ser tema de conversación tras compartir en su cuenta de Instagram que firmó un acuerdo para seguir soltero "hasta la muerte".



Se trata de una promesa que le hizo a su hija menor, Juanita Gómez, a quien llama cariñosamente Tutty. Hassam publicó algunas fotografías del acta que firmó con la pequeña.

"Lo siento, chicas. Me hicieron firmar esto", dijo el comediante en la descripción de su post. En el documento dice lo siguiente: "Mi papá jura no tener novia hasta la muerte y lo jura con el dedo picho. Si no cumple lo echo de la casa y estaré enojada con él. Lo mismo juro yo, con el dedo picho".

"Y si mi papá es muy sexy y las mujeres lo buscan, él las va a ignorar. Como yo, que también soy guapa, bonita y mucho más, pero ignoraré todo", escribió la pequeña en dicha acta.



Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "Se jodieron las que quieren ser madrastras", "parece chistoso, pero no lo es. Ella piensa que su papi lo cumplirá 😢" y "pailas ya lo juró, le figuró cumplir. Lo hicieron con el dedo picho", fueron algunos comentarios.