Hassam reflexiona sobre la familia y su batalla contra el cáncer: “La peor etapa de mi vida”

El reconocido humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam , se sinceró por medio de las redes sociales sobre lo que han sido sus últimos años en medio de la batalla contra el cáncer y cambios en su familia.



Es de recordar que a mediados del 2019 fue diagnosticado con mieloma múltiple, por lo que tuvo que enfrentarse a varios tratamientos, entre ellos un trasplante, que le permitieron un año después recibir la noticia de que la enfermedad estaba totalmente controlada.

Con esta historia, una reciente reflexión en Twitter recibió cientos de ‘me gusta’ y retuits.

Publicidad

“Cuando perdí todo el cabello por las quimios y el trasplante de médula, sentí que iba a ser la última batalla. Después falleció mi mamá, perdí a una de mis mascotas. Me quedé sin trabajo, llegó la pandemia. Luego me divorcié de la única mujer con la que he convivido”, así empezó Hassam un hilo en el que narró cómo enfrentó “la peor etapa de mi vida”.

Luego reconoció que “han sido años bastante difíciles”, pero “a pesar de que la gente opina, desconociendo las circunstancias, la comedia me ha permitido sobre llevar todo esto”.

Hassam, también recordado por personajes como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, hizo énfasis en lo importante que ha sido el humor para enfrentar las adversidades.

Cuando perdí todo el cabello por las quimios y el trasplante de médula, sentí que iba a ser la última batalla.

Después falleció mi mamá, perdí a una de mis mascotas.

Me quedé sin trabajo, llegó la pandemia.

Luego me divorcié de la única mujer con la que he convivido.

(Sigue) pic.twitter.com/Jzq07OIaJp — Hassam (@oficialHASSAM) January 17, 2023

“Si no es con humor, o con sonrisas que enfrentamos las adversidades, no se pueden superar las crisis. He recibido comentarios terribles, burlas, mis hijas han sido insultadas, y aun así seguimos aquí. Porque el cáncer me enseñó que la única cura es la actitud, la fe”, subrayó.



Asimismo, sobre las críticas que ha recibido, indicó que “se necesita más que el odio de gente desconocida para detener las ganas de seguir, de continuar dando la pelea”, y puntualizó que “mientras me despierte cada mañana, escuche sonreír a mis hijas y al mirarme al espejo sienta respeto por mi historia, lo demás es un chiste flojo”.